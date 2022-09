Le cabinet de conseil parisien CXP passe sous pavillon canadien. L’entreprise Percy Miller, spécialisée dans le conseil en projets IT, a annoncé son acquisition pour un montant non divulgué. Elle doit lui permettre de renforcer sa capacité à répondre aux enjeux des projets complexes de transformation digitale de ses clients.

« Pour répondre aux nouvelles tendances et aux évolutions du secteur IT, Percy Miller tend à diversifier son activité et étoffe son offre en intégrant de plus en plus de services. L’acquisition des activités du CXP par notre groupe s’inscrit dans cette logique. Elle nous permettra désormais de proposer un accompagnement complet, quelles que soient les problématiques des fonctions métiers (finances, supply chain, RH, gestion de production, relation client, gestion de contenus, pilotage et reporting….) en réponse aux enjeux exprimés par les entreprises privées et publiques depuis l’origine du besoin de l’entreprise à la concrétisation du choix de la solution ou du service, en passant par l’analyse fonctionnelle et organisationnelle », déclare Arnaud Proust, fondateur et Président de Percy Miller dans un communiqué.

Percy Miller, dont le siège se trouve à Montréal, a été fondée en 2004 par des entrepreneurs français. Son réseau de partenaires s’étend à près de 600 acteurs du secteur de l’IT, parmi lesquels Cegid, IBM, Microsoft, Oracle, Sage ou encore Workday. Elle revendique l’accompagnement de 29 000 projets, principalement en Amérique du nord, en Europe et en Afrique. Elle emploie 80 collaborateurs dans 15 pays.

Le CXP développe une expertise sur les progiciels depuis plus de 40 ans, avec une veille sur plus de 6500 produits et 2500 prestataires. Il propose une offre de conseils globale allant de la réflexion stratégique à l’implémentation. Il était avant son rachat l’une des deux filiales de Teknowlogy Group avec le cabinet d’analyse de marché PAC, qui reste en dehors du périmètre de l’acquisition.

« Pour CXP, ce rapprochement s’inscrit dans une logique d’évidentes complémentarités de nos activités. Les synergies autour de la mutualisation de nos moyens, conjuguées à l’expertise de Percy Miller sont autant d’atouts qui vont nous permettre d’enrichir la qualité de nos services et de renforcer notre présence auprès de notre écosystème », ajoutent Cyril Aubéry, Directeur Général et Jérôme Bricout, Directeur des Opérations du CXP.