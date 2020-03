Pour le CEO de VMware, Pat Gelsinger, la pandémie de coronavirus est le « cygne noir » qui va bouleverser notre existence. « Alors que nous traversons cette pandémie mondiale, l’avenir du travail change. Au fur et à mesure que le modèle du travail à domicile deviendra la norme et que le travail lui-même sera plus distribué, nous continuerons à créer des infrastructures et des solutions technologiques optimisées pour le lieu de travail de l’avenir. Il s’agit d’un événement « cygne noir » qui, je crois, changera de façon permanente notre façon de travailler, d’apprendre, de nous connecter, de célébrer et tout simplement de vivre en communauté les uns avec les autres », explique-t-il sur le site de l’entreprise. VMware propose un certain nombre de solutions facilitant le télétravail.

VMware SD-WAN Work @Home qui fournit du matériel et des services hébergés aux utilisateurs finaux est proposée gratuitement pendant 45 jours sous forme de deux bundles : un bundle filaire avec VMware SD-WAN Edge 510 ou un bundle sans fil avec VMware SD-WAN Edge 510-LTE. Ces bundles sont limités à 50 salariés. Par ailleurs, les essais gratuits d’Horizon 7 sur site, d’Horizon 7 sur VMware Cloud sur AWS et d’Horizon Cloud sur Azure sont étendus à 90 jours et 100 postes de travail jusqu’au 31 juillet 2020. Enfin, VMware Cloud on AWS estproposée gratuitement pour une durée limitée, décidée avec les revendeurs.

« À une époque où le « statu quo » n’est pas une option, nous devons nous concentrer sur l’entraide et sur l’assistance à nos clients lorsqu’ils répondent et s’adaptent. Nous avons les capacités d’aider les clients du monde entier à permettre à leurs employés de travailler à distance, de maintenir la productivité, d’augmenter la connectivité et de fournir un accès sécurisé continu aux applications, quel que soit le point final », affirme Pat Gelsinger. « Sachez que nous sommes là pour vous aider – en tant que technologues, en tant que partenaires et en tant que famille élargie de votre entreprise. »