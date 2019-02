Dans le cadre de son programme PartnerWorld, IBM annonce le lancement de WatsonAnywhere, une offre en tant que service portable sur n’importe quel cloud afin de permettre aux entreprises de déployer leur application d’IA là où sont hébergées leurs données.

« Les entreprises ont en grande partie été contraintes à expérimenter l’IA dans des silos en raison des limitations provoquées par le verrouillage de leurs données par le fournisseur de cloud », explique dans un communiqué Rob Thomas, directeur général, IBM Data et AI. « La plupart des grandes entreprises stockant des données dans des environnements de cloud hybride, elles ont besoin de la liberté et du choix d’appliquer l’IA à leurs données où qu’elles soient stockées. En ouvrant cette infrastructure en silos, nous pouvons aider les entreprises à accélérer leur transformation grâce à l’IA. »

Grâce à leur intégration avec la plateforme IBM Cloud Private for Data (ICP for Data), Watson et Watson OpenScale (pour la gestion du cycle de vie de l’IA) peuvent désormais s’exécuter dans n’importe quel environnement, qu’il soit sur site, privé, public, hybride ou multicloud, ce qui permet donc aux entreprises d’appliquer l’IA aux données, où elles sont hébergées.

Bien que l’utilisation de l’intelligence artificielle suscite l’intérêt des entreprises, de nombreuses organisations ont encore du mal à faire avancer leurs projets estime IBM qui s’appuie sur un rapport du MIT Sloan, selon lequel 81% des entreprises ne comprennent pas quelles données sont nécessaires en cas d’utilisation de l’IA, ni comment y accéder. Néanmoins, selon le document de l’école de management, la vaste majorité des entreprises (83%) reconnaissent que la gestion de l’IA dans l’ensemble de l’entreprise représente une opportunité stratégique.