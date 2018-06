OVH a reçu le prix « EMEA VMware Partner Innovation » catégorie cloud computing pour l’année 2017. Cette récompense lui a été décernée dans le cadre du VMware Partner Leadership Summit 2018, organisé à Scottsdale en Arizona.

Pour la septième fois en neuf ans de partenariat, OVH a été distingué par l’éditeur au cours de la cérémonie annuelle dédiée à ses partenaires. Les VMware Partner Innovation Awards décernés par VMware pour l’année 2017 sont répartis selon 17 catégories mondiales et 14 régionales.

« Nous sommes ravis d’avoir reçu cette récompense de la part de VMware. Cela vient souligner l’ambition d’OVH dans le cloud ainsi que notre capacité d’innovation », commente dans un communiqué Nicolas Savides, VP Strategy and Partnerships chez OVH. « Notre offre Private Cloud, développée avec les technologies VMware, est pensée pour livrer des infrastructures 100 % dédiées, hautement disponibles et offrant un niveau de sécurité permettant de répondre aux besoins les plus critiques. Le Private Cloud d’OVH offre une solution « VMware as a Service » adaptée aux clients de toutes tailles et de tous secteurs d’activité, y compris pour les données de santé ».