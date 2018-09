Plus de 50% de son chiffre d’affaires international réalisé dans le cloud à l’horizon 2022 « et être en mesure d’accompagner ses clients sur toutes les géographies avec un haut standard de services et de disponibilité » : tel est l’objectif que s’est fixé Orange Business Services. Pour cela la filiale de l’opérateur historique a décidé de nouer des alliances clés, avec Huawei notamment. Elle s’affirme par ailleurs agnostique en matière de cloud. Après avoir signé un accord de partenariat en 2014 avec Microsoft Azure, elle affirme aujourd’hui pouvoir accompagner ses clients et proposer des services de gestion de leurs applications les plus critiques sur Amazon Web Services avec une centaine d’experts formés sur ces technologies en France et à l’international.

L’acquisition du Norvégien Basefarm pour 350 millions d’euros en août dernier s’inscrit également dans cette stratégie. Ce spécialiste du cloud, de l’intelligence artificielle et du big data, qui opère dans différents pays européens (Norvège, Suède, Pays-Bas, Autriche et Allemagne), a réalisé un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros en 2017. De quoi soutenir les ambitions de développement hors de France de l’opérateur/intégrateur.

C’est aussi pour soutenir sa stratégie hors de l’Hexagone que celui-ci ouvrira un nouveau datacenter à Amsterdam au mois d’octobre, après celui d’Atlanta en mai dernier. En parallèle, il annonce le recrutement de 300 spécialistes du cloud cette année, dont une partie sera destinée à l’international. Ces collaborateurs s’ajouteront aux 2.200 experts qu’il compte actuellement. OBS veut également s’appuyer sur son offre Cloud Starter dédiée aux start-up lancée cette année, dont l’objectif est de les soutenir en leur offrant des services cloud pour développer leurs solutions.

« Les données sont devenues le quatrième facteur de production de l’économie. Notre ambition est de nous appuyer sur notre double métier d’opérateur et d’intégrateur de services numériques pour accompagner les entreprises sur tout le cycle de la donnée, de sa collecte et sa protection, à son analyse et son partage », affirme dans un communiqué le directeur général d’OBS, Helmut Reisinger. « Les capacités de stockage et de calcul du cloud computing et les opportunités de transformation et d’accélération qu’il offre aux entreprises en font un levier incontournable de cette ambition et de notre croissance. »