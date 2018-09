Orange lève 2 milliards d’euros sur le marché obligataire. L’opérateur a émis des obligations pour 800 millions d’euros à échéance septembre 2025 aux taux de 1% et pour 1,2 milliards d’euros d’obligations à échéance septembre 2030 au taux de 1,875%.

Bank of America Merrill Lynch, Société Générale, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Natwest Markets, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Goldman Sachs International et MUFG interviennent en qualité de chefs de file du placement. La coordination globale de l’opération est assurée par Bank of America Merrill Lynch et Société Générale.

« Grâce ces émissions, Orange poursuit la politique de gestion prudente et active de son bilan », indique, sans plus de précisions, l’opérateur dans un communiqué