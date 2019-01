Dell a un bel avenir devant lui si l’on en croit Bank of America Merrill Lynch, qui recommande aux investisseurs d’acheter des actions du constructeur. Entré en bourse le 28 décembre, celui-ci a depuis vu son cours boursier osciller entre le prix d’introduction de 46 dollars et 49 dollars pour retomber vendredi à 46,02 dollars. Dans une note consultée par nos confrères de CRN, la banque d’investissement estime que le cours du titre devrait grimper à 63 dollars. Elle relève comme facteur positif le grand nombre de sociétés et de produits de la galaxie Dell qui permettent de couvrir tous les besoins pour une transition sans risque vers le cloud et offrent des opportunités de ventes croisées.

Présent sur les marchés des serveurs, du PC, du stockage, des infrastructures hyperconvergées, Dell Technologies, l’est également sur ceux de la virtualisation avec VMware, de la sécurité avec RSA et SecureWorks, des applications pour le cloud avec Pivotal et Virtustream, et de l’automatisation des flux de travail avec Boomi.

Bank of America Merrill Lynch cite également dans sa note la forte position de Dell sur le marché des serveurs – où le constructeur a détrôné l’ancien leader HPE – comme un facteur clé de progression. La banque d’investissement motive également son avis par le solide ancrage de la firme texane sur le marché du PC et les perspectives offertes dans le domaine du stockage par les futurs produits Dell-EMC – notamment ceux basés sur les conteneurs – qui devraient offrir des marges plus élevées.

Interrogé récemment par nos confrères, Michael Dell a déclaré que 2018 avait été la « meilleure année » de l’histoire de son entreprise et qu’il n’était pas question de ralentir en 2019. « Si vous regardez nos activités dans le secteur des centres de données, nous sommes le numéro un. Nous sommes plus grands que Cisco, plus grand qu’IBM, plus gros qu’HPE », a-t-il ajouté. « Si vous prenez du recul et réfléchissez un peu à ce que nous avons fait, nous avons combiné la société leader du stockage avec le leader des fabricants de serveurs pour en faire le leader en matière d’infrastructure matérielle. En combinant cela avec le leader des infrastructures logicielles, vous obtenez le fournisseur essentiel d’infrastructures. »