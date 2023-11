La nouvelle offre satellite grand public promise par Orange en juillet dernier est lancée le 16 novembre. Visant à rendre le Très Haut Débit accessible partout en France, elle se destine en priorité aux clients non-éligibles à la fibre et à ceux disposant d’un faible débit ADSL.

L’offre propose en illimité une connexion allant jusqu’à 200 Mbits/s en descendant et 15Mbits/s en montant. Elle ne nécessite aucun changement de numéro de téléphone et intègre des appels illimités vers les fixes de France métropolitaine (et 50 autres destinations) et vers les mobiles de France métropolitaine (et 8 autres destinations). Elle fonctionne avec la NordnetBox (un routeur WIFI 6 / Ethernet).

L’offre est opérée par Nordnet, une filiale du Groupe spécialisée dans l’internet par satellite et commercialisée dans les canaux de distribution Orange. Coté tarif, l’abonnement se veut au « prix d’une offre fibre optique » mais dans les standards tarifaires d’Orange : soit 49,99 euros par mois avec un engagement de 12 mois. A cela s’ajoute le kit satellite vendu 299€ ou loué pour 8€ par mois. Les clients pourront l’installer eux-mêmes ou faire appel aux équipes de Nordnet pour la pose, une option facturée également 299€.

Orange précise que l’offre entre dans le dispositif d’accompagnement de l’État pour la « Cohésion Numérique des Territoires », ce qui permet de bénéficier sous réserve d’éligibilité d’une subvention de 300 euros, qui couvre ainsi l’achat du kit ou sa pose.

À noter que Nordnet propose une offre similaire mais modulaire avec des débits allant jusqu’à 100 Mbits/s, 150 Mbits/s et 200 Mbits/s pour respectivement 39,90€, 49,90€ et 74,90€, les deux derniers incluant également des forfaits mobiles.

Cette nouvelle génération d’offres s’appuie sur le satellite Eutelsat Konnect VHTS, le plus grand satellite de communication construit en Europe, lancé en septembre dernier par Ariane 5. Il s’agit d’un satellite géostationnaire positionné à 36.000 km d’altitude, ce qui explique la latence élevée, de l’ordre de 700 ms (millisecondes).

Un point faible face à l’offre concurrente de Starlink dont l’atout est d’offrir une faible latence grâce aux milliers de satellite de son réseau en orbite basse. L’offre d’Orange sera moins pertinente pour les usages qui nécessitent une faible latence comme la visioconférence ou les jeux vidéo mais conviendra bien à d’autres comme la messagerie ou la diffusion de flux vidéo en haute définition. Le positionnement tarifaire d’Orange parait au final élevé alors que Starlink ne cesse de baisser ses prix et propose désormais son abonnement Résidentiel à 40 euros par mois.