Oracle annonce dans un communiqué avoir signé un protocole pour l’acquisition de Zenedge, une entreprise qui permet de sécuriser les environnements informatiques critiques déployés à travers le cloud, sur site ou en mode hybride. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées.

Basé à Aventura en Floride, Zenedge a développé des pare-feux applicatifs web et des solutions d’atténuation des DDoS basés sur l’intelligence artificielle et s’appuyant sur un SOC (Security Operation Center) permettant aux entreprises de protéger leurs applications, réseaux, bases de données et APIs contre le trafic internet malveillant.

Oracle indique que cette opération renforcera la sécurité de ses infrastructures cloud et permettra aux entreprises d’adopter les services cloud sans compromettre leurs performances, leurs coûts et leur contrôle.

« Les clients exigent une infrastructure de niveau entreprise pour exploiter leurs systèmes d’information critiques dans le cloud. Oracle Cloud Infrastructure as a Service offre des services cloud leaders pour adresser ces besoins », explique dans le document Don Johnson, senior vice-président Product Development d’Oracle. « Le rapprochement avec Zenedge équipe l’infrastructure Oracle Cloud d’une solution de sécurisation intégrée de nouvelle génération afin de répondre aux menaces de sécurité actuelles. »

« Les clients obtiennent des résultats extraordinaires avec les WAF et les solutions d’atténuation des DDoS innovants de Zenedge, réduisant de 99% le trafic web illicite et améliorant de 99,75% le temps de chargement des pages », affirme de son côté le CEO de Zenedge, Yuri Frayman, qui se dit heureux de pouvoir offrir désormais ces bénéfices a plus de clients.