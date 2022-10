A l’occasion de sa conférence Cloud World à Las Vegas, Oracle a présenté sa nouvelle plateforme partenaires Alloy. Celle-ci leur ouvre les plus de 100 services (IaaS, PaaS, SaaS) déjà disponibles dans le cloud public OCI (Oracle Cloud Infrastructure). Les partenaires pourront les intégrer à leur propre infrastructure, les personnaliser et les enrichir, se positionnant ainsi comme fournisseurs de services cloud à valeur ajoutée.

A cette fin Oracle propose aux partenaires (fournisseurs de services, intégrateurs, éditeurs indépendants…) des « plateformes préintégrées », combinant équipements et logiciels OCI, qu’ils peuvent déployer dans leurs propres datacenters, ce qui revient selon Oracle à créer leur propre « région OCI ». L’offre est fournie en marque blanche ce qui permet aux partenaires de personnaliser la console OCI et de proposer les services sous leur propre marque. Les fonctionnalités intégrées de l’ERP Oracle Fusion leur permettent par ailleurs d’avoir la main sur la facturation et toute la gestion du cycle de vie du client.

L’idée qui prévaut est que le partenaire est en mesure de contrôler entièrement ses opérations. Il pourra ainsi satisfaire aux exigences réglementaires de régions ou de secteurs verticaux spécifiques. « En tant que fournisseurs de cloud, nos partenaires ont plus de contrôle sur l’expérience client de leur client ou secteur cible, y compris l’emplacement des charges de travail et la façon dont leur cloud est exploité », explique dans un communiqué Clay Magouyrk, Vice-président Oracle Cloud Infrastructure.

« La capacité d’Oracle Alloy à étendre les nombreux services d’infrastructure et de plate-forme d’OCI aux environnements contrôlés par les partenaires pourrait être très attrayante pour les clients finaux, qui recherchent de plus en plus des environnements cloud plus proches d’eux, que ce soit pour des raisons de performance, de souveraineté croissante des données ou simplement pour tirer parti des relations familières avec les fournisseurs de services de confiance existants », ajoute Chris Kanaracus, directeur de recherche chez IDC, .

L’offre devrait être lancée en versions MVP (minimum viable product) à partir du premier semestre 2023. Mais il ne fait pas de doute pour Oracle que des années de développement seront nécessaires pour la porter à maturité et la faire reposer sur un large écosystème de partenaires.