Après AWS, Microsoft et Google, Oracle lance également son calculateur de coûts. But de la manœuvre : démontrer avec Oracle Cloud Workload Cost Estimator que son cloud est moins cher que celui d’AWS pour de nombreuses applications hautes performances.

« C’est un secret de polichinelle dans les cercles du cloud computing qu’entrer des données dans un cloud donné est bon marché – en fait, c’est généralement gratuit. Mais l’obtention de données depuis un cloud est quelque chose de complètement différent. Les fournisseurs de cloud traditionnels facturent de lourds suppléments pour les flux de données ou ce qu’ils appellent l’extraction de données », affirme la directrice de la communication Barb Darrow d’Oracle dans un article de blog.

Elle indique qu’Oracle Cloud Workload Cost Estimator est un outil qui compare des éléments semblables (calcul et de stockage, entrées/sorties de données par seconde (IOPS) et transmission de données hors du cloud) Il en ressort qu’à partir de 1 Go de données extraites, AWS facture des frais supplémentaires. Barb Darrow assure qu’Oracle ne facture ces frais qu’à partir de 1 To, le prix unitaire des données étant par ailleurs bien inférieur. Ainsi, selon elle l’extraction de 1,5 Po de données serait facturée 80.691 dollars à Seattle et à peine 12.969 dollars à Redwood Shores.

Le coût des IOPS chez Oracle serait encore plus favorable. Pour 10 To de stockage en bloc, le coût serait de 47.872 dollars par mois chez AWS, contre 609 dollars par mois avec Oracle Cloud Infrastructure. « Cela signifie qu’Oracle facture 97% de moins pour les IOPS que le leader supposé au niveau des des coûts », assure la responsable de la communication avant de conclure un peu plus loin, « Nous pensons que même les inconditionnels d’AWS seront surpris de voir combien ils en auront pour leur argent avec Oracle Cloud. » AWS va-t-il répondre à ce qui ressemble sérieusement à un défi.