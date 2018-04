Lors d’une conférence de presse au siège israélien d’Oracle à Petach Tikva près de Tel Aviv, la co-présidente de la société, Safra Catz, a reconnu s’être opposée, au cours d’un déjeuner privé avec Donald Trump, au contrat de 10 ans que compte signer le département de la Défense US avec Amazon. « Cela n’a pas de sens. Je n’ai jamais entendu parler de quelque chose comme un cloud unique et je défie n’importe qui de m’indiquer un seul client commercial significatif qui se contente d’un seul cloud », a expliqué Safra Catz aux journalistes. Le Pentagone va lancer un appel d’offre final le mois prochain et fera connaître sa réponse au mois de septembre. Il est toutefois de notoriété publique que les militaires penchent pour un cloud Amazon.

Considérée comme proche du président américain (elle a fait partie du comité de transition de Donald Trump en 2016, puis de son comité technologique et, plus récemment, CNN avait laissé entendre qu’elle pourrait rejoindre l’administration Trump en tant que conseillère à la Sécurité nationale en replacement du lieutenant-général MacMaster. C’est finalement le néo-conservateur John Bolton qui a succédé au militaire), Safra Catz n’a certainement pas eu beaucoup de difficultés à convaincre le président, farouche adversaire de Jeff Bezos, ce dernier étant par ailleurs propriétaire du Washington Post, très critique à son égard. Plusieurs sources proches du dossier ont toutefois fait savoir que la Maison Blanche ne s’opposerait pas à la signature d’un tel contrat.

Lors de sa rencontre avec les journalistes israéliens, Safra Catz a également laissé entendre que les résultats provenant du cloud allaient s’accélérer. Rappelons que le mois dernier le chiffre d’affaires issu du nuage avait déçu les dirigeants de l’éditeur qui estiment qu’ils ne reflétait pas les énormes opportunités de migration vers le cloud qu’offraient les logiciels sur site.

La co-CEO a enfin annoncé la signature d’un accord avec FireEye prévoyant l’arrivée de FireEye Email Security sur la place de marché Oracle Cloud Marketplace.