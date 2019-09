Opportunity, filiale de Vocalcom spécialisée dans le domaine du recouvrement 2.0 et du marketing automation, annonce une nouvelle campagne de recrutement pour renforcer ses différentes équipes et soutenir sa très forte croissance.

Depuis sa création en 2005, Opportunity accompagne ses clients et conseille les entreprises dans le pilotage de leurs projets de relation client positive et 100 % digitalisée via une plateforme software Cloud, en France et à l’international. Ses équipes expertes en recouvrement 2.0 et marketing automation offrent un accompagnement sur-mesure et des solutions clé en main pour mieux les aider à appréhender la relation client. Ce positionnement unique explique le développement soutenu de l’entreprise auprès des grands comptes évoluant dans l’ensemble des secteurs d’activité.

Dans ce contexte, Opportunity propose à ses futures recrues de rejoindre une structure dynamique et bienveillante qui permet à ses collaborateurs de s’épanouir durablement en travaillant sur des projets à très forte valeur ajoutée pour le compte de clients prestigieux. S’appuyant sur de solides fondamentaux et des ressources importantes, Opportunity offre donc de réelles perspectives d’évolution par des missions à fortes valeurs ajoutées. La société recherche principalement des experts confirmés qui bénéficient d’une bonne connaissance de ses métiers et qui ont l’habitude de travailler avec de grands comptes.

Quelques postes ouverts (CDI et contrats en alternance) chez Opportunity :

– Customer Success Manager

– Commerciaux

– Ingénieurs informatique

– Chef de projet digital

– Assistant chef de projet interne

Pour postuler, envoyer un mail à recrutement@weboppotunity.com en précisant dans l’en-tête le nom du poste.