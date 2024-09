Sam Altman prône la course au gigantisme pour les centres de données d’IA. Selon l’agence Bloomberg, le PDG d’OpenAi a défendu devant l’administration Biden le projet de construire des centres de données de 5 Gigawatts, soit l’équivalent de la consommation de 3 millions de foyers. La société a souligné les avantages économiques et sécuritaires potentiels d’une infrastructure d’IA à grande échelle, suggérant qu’elle pourrait aider à maintenir l’avance des États-Unis dans le développement de l’IA, la croissance et l’innovation mondiale.

Cette proposition intervient alors que la Maison Blanche vient de créer un groupe de travail sur l’infrastructure des centres de données IA. Il vise à relever les défis logistiques et réglementaires associés à de telles installations et à favoriser l’obtention des permis de construction. Sam Altman a défendu son projet lors d’une réunion à la Maison Blanche à laquelle étaient convié les dirigeants de grands groupes technologiques, notamment Alphabet, Meta, Microsoft, Anthropic, CoreWeave et Nvidia.

Le PDG du groupe d’énergie Constellation a déclaré à Bloomberg que selon ses informations OpenAi projetait de construire 5 à 7 centres avec un tel niveau de capacité. Toutefois, le projet actuellement porterait sur le choix d’une première installation et sur l’examen des impacts dans différents états des États-Unis.

Pour son argumentaire, OpenAi s’est également appuyé sur une étude de Goldman Sachs prévoyant que 47 GW de capacité de production d’électricité supplémentaire seront nécessaires pour soutenir la croissance de la demande d’énergie des centres de données américains jusqu’en 2030.

Le risque de pénurie d’énergie pousse les grands acteurs de la tech à investir massivement dans des grands projets garantissant leur approvisionnement. Cette semaine Microsoft a annoncé un accord d’achat d’électricité sur 20 ans avec Constellation, qui prévoit de redémarrer la centrale nucléaire de Three Mile Island d’une capacité de 835 MW.

OpenAi est toutefois le premier à viser aussi grand. Reste à voir cependant la faisabilité technique de tels centres de données de 5 GW, s’ils sont acceptables d’un point de vue environnemental et sociétal, ainsi que les sites en capacité de les accueillir.