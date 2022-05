L’éditeur d’une suite bureautique open source ONLYOFFICE poursuit sa politique de partenariat sur le marché français en annonçant un accord stratégique avec l’opérateur Aqua Ray pour compléter sa nouvelle solution « Le Nuage français », lancée en 2022.

Le Nuage français est une solution collaborative reposant sur un socle 100 % Open source et qui intègre des applications compatibles avec cette vision. C’est dans ce contexte qu’ONLYOFFICE a été sélectionné pour apporter des fonctions essentielles d’édition collaborative de documents. Le Nuage français est une solution « B2B » destinée à toutes les organisations à partir de dix utilisateurs et répond aux attentes de tous les secteurs d’activités et particulièrement du secteur public. Le Nuage français a pour objectif de constituer une alternative aux solutions fermées et opérées par des entreprises américaines comme Microsoft 365 ou G Suite, tout en permettant aux PME et collectivités françaises de maîtriser leurs budgets.

Raphaël Nicoud, Président d’Aqua Ray : « Les projets que nous sélectionnons et proposons à nos clients doivent correspondre à nos ambitions en termes de souveraineté numérique. ONLYOFFICE est non seulement un projet européen Open Source qui répond à cette exigence, mais sa maturité est telle que la solution n’a rien à envier aux alternatives propriétaires. En intégrant ONLYOFFICE à notre suite collaborative « Le Nuage français », nous sommes déterminés à investir considérablement dans le développement d’améliorations de la solution qui bénéficieront à l’ensemble de la communauté. C’est un partenariat de long terme dans lequel nous nous engageons et qui correspond à une certaine vision autour de la liberté et du partage, des valeurs européennes qui me paraissent essentielles à défendre dans le contexte actuel. »

Dans le cadre de cet accord, les équipes d’ONLYOFFICE et d’Aqua Ray travailleront main dans la main pour proposer une offre parfaitement intégrée, intuitive, sécurisée et performante. Concrètement, Le Nuage français s’appuie sur la solution ONLYOFFICE pour l’édition et la co-édition de documents en ligne. ONLYOFFICE est disponible en accès rapide depuis le tableau de bord de la solution pour l’édition de documents.

Galina Goduhina, Directrice commerciale et Partenariats chez ONLYOFFICE « Proposer aux entreprises des solutions de confiance et performantes est plus que jamais un impératif stratégique pour leur permettre de mener à bien leurs activités. La disponibilité de la suite bureautique ONLYOFFICE au sein de l’infrastructure d’Aqua Ray et de la solution Le Nuage Français s’inscrit pleinement dans cette dynamique. Confidentialité des données, infrastructure performante, outils collaboratifs et site bureautique de nouvelle génération sont autant de bénéfices pour les utilisateurs de notre offre commune. »