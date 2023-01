Plus de tandem à la direction de SAP France. Olivier Nollent qui occupait les fonctions de Managing Director depuis juillet dernier est promu PDG de la filiale. Il succède à Gérald Karsenti, qui assurait la direction générale depuis 2018 et la présidence depuis 2020. Dans un message de vœux en vidéo sur Linkedin, ce dernier explique tourner la page de la Tech pour se consacrer à de nouveaux « défis ». Il en aura été une des figures emblématiques après avoir assumé pendant près de trois décennies des fonctions de direction dans les filiales d’IBM, Cap Gemini, HP et Oracle.

« Gérald Karsenti aura contribué de façon importante à la visibilité de SAP sur le marché français », lui rend hommage l’éditeur dans un communiqué.

Cette nomination d’Olivier Nollent doit permettre à SAP France de poursuivre la dynamique commerciale engagée et d’accélérer la transition de l’entreprise vers le Cloud en France, précise le groupe dans un communiqué.

« Depuis son arrivée au sein de SAP, Olivier a su très rapidement démontrer sa pertinence et son efficacité au service des engagements de SAP France, des clients, des partenaires et des équipes », déclare Rohit Nagarajan, Président EMEA North de SAP, à qui Olivier Nollent reportait directement depuis qu’il était Managing Director. « Son parcours orienté Cloud, son expérience des grands acteurs de notre secteur, sa solide expertise dans le développement du business de la Tech, tout comme ses qualités de leader largement éprouvées depuis son arrivée, sont autant d’atouts dont nous avions besoin pour consolider les fondations de SAP France et retrouver la place qui doit être la nôtre sur le marché ».

Le partage des pouvoirs entre les deux dirigeants avait interrogé jusque dans les rangs de l’USF, l’association des utilisateurs SAP francophones. Elle aura permis en tout cas d’assurer le passage de flambeau. Olivier Nollent ne manque par d’ailleurs de remercier Gérald Karsenti « pour son accompagnement au cours des dix derniers mois ».

Avant de rejoindre SAP, le nouveau PDG a occupé des responsabilités successivement chez HP, Microsoft puis Salesforce. Sa connaissance des directions générales des entreprises françaises et de leurs enjeux, ainsi que son expertise cloud seront des atouts pour gérer le dossier sensible du parcours de migration des clients vers le cloud.

« Je serai un « Président business » proche de nos clients pour les aider à déployer leurs stratégies de transformation en leur offrant le meilleur du Cloud », promet Olivier Nollent dans un message sur Linkedin. Il déclare aussi se positionner en « Européen convaincu » pour aborder les sujets de souveraineté numérique.