SAP a annoncé le 21 juillet la nomination d’Olivier Nollent au poste de Managing Director de SAP France. Il se voit confier les deux missions exercées par l’ancien directeur général Frédéric Chauviré nommé en 2020 et remercié en janvier dernier. Olivier Nollent devra donc renforcer les synergies avec les clients, ainsi qu’avec l’écosystème de partenaires, dans leurs grands enjeux de transformation numérique et il devra par ailleurs poursuivre la croissance de SAP en France via le développement de ses activités Cloud auprès des grands comptes et des PME.

Diplômé de l’INSEEC, Ollivier Nollet avait rejoint SAP en avril dernier en tant que Senior Vice Président Industries, après 5 années passées chez Salesforce. Il a débuté sa carrière chez HP puis a passé 13 années chez Microsoft où il a occupé plusieurs rôles de direction commerciale.

« Son expérience des grands acteurs du secteur, sa solide expertise dans le développement des business de la Tech et son leadership éprouvé auprès de grandes organisations commerciales sont autant d’atouts pour accompagner la dynamique de croissance de SAP France », souligne le groupe dans un communiqué.

Olivier Nollent reporte à Rohit Nagarajan, Président EMEA North de SAP. Gérald Karsenti reste Président du Conseil d’Administration, assurant la direction générale de l’entreprise. Il accompagnera également Olivier Nollent dans sa transition vers son nouveau poste, en consolidant la notoriété de SAP sur le marché et en cultivant les relations avec ses clients et son écosystème.