L’éditeur français de solutions RH de planning et gestion des temps Octime lance une campagne de recrutements et annonce la création de 40 postes en 2025. Le groupe basé à Biron, dans les Pyrénées-Atlantiques, a clôturé l’année 2024 avec un chiffre d’affaires de 42 millions d’euros et une rentabilité solide.

« Nous avons réalisé une année exceptionnelle avec une croissance de 23 % de notre chiffre d’affaires. Cette réussite nous la devons à l’expertise et l’engagement de nos équipes ! Nous poursuivons nos investissements, notamment dans nos recrutements, pour consolider notre Groupe dans toutes ses expertises ! », expose le directeur général Nicolas Michel-Vernet.

Les postes sont créés dans de nombreux métiers : développeurs logiciels, chefs de projets, spécialistes support et de la relation clients, commerciaux, etc. Tous les profils, compétences et niveaux d’expérience sont concernés, précise le groupe dans son communiqué.

Fort du succès de ses deux solutions en mode SaaS Octime (planning et gestion des temps) et Staffelio (gestion des remplacements), l’entreprise a pour objectif d’atteindre 65 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2028.

Après avoir déjà recruté 40 collaborateurs en 2024, le groupe Octime compte désormais 330 collaborateurs en France et à l’international, dont 180 basés au siège à Biron.