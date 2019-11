Nvidia a terminé un troisième trimestre décevant. Le chiffre d’affaires du fondeur a enregistré sur la période un chiffre d’affaires de 3,01 milliards de dollars. C’est supérieur aux 2,91 milliards de dollars prévus par Wall Street. C’est en revanche inférieur de 5% aux 3,18 milliards de dollars affichés un an auparavant. Les revenus provenant des processeurs pour jeu vidéo a diminué de 6% à 1,66 milliard de dollars.

Le bénéfice GAAP est de 899 millions de dollars, en baisse de 27%, soit un bénéfice dilué par action de 1,45 dollar. Le bénéfice non-GAAP est de 1,10 milliard d’euros, en baisse de 4%, soit un bénéfice dilué par action de 1,78 dollar, supérieur au 1,58 dollar prévu par les analystes. Autre point de consolation, la marge brute progresse de près de 3 points à 64,1%.

Pour le trimestre en cours, la société s’attend à un chiffre d’affaires de 2,95 milliards de dollars avec un marge de 2% en plus ou en moins, inférieur au consensus des analystes qui est de 3,06 milliards de dollars. C’est toutefois nettement supérieur aux 2,21 milliards de dollars engrangés il y a un an.

La firme de santa Clara s’attend à une baisse provenant des jeux vidéo, due notamment à la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Le chiffre d’affaires devrait en revanche être boosté par les autres activités. « Ce trimestre, nous avons jeté les bases de l’intelligence artificielle ultime. Nous avons étendu notre portée au-delà du cloud, jusqu’à la périphérie, où la 5G, l’IA et l’IoT accélérés par GPU vont révolutionner les plus grandes industries du monde. Nous prévoyons une forte croissance des centres de données, tirée par la montée de l’IA conversationnelle et de l’inférence », déclare dans un communiqué le fondateur et CEO de la société, Jensen Huang.