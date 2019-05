Au cours de sa grand-messe Nutanix.NET qui s’est déroulée du 7 au 9 mai à Anaheim, en Californie, Nutanix a dévoilé XI Clusters. Cette nouvelle solution permet aux clients AWS d’exploiter leurs environnements existants et de lancer le système d’exploitation Nutanix Enterprise Cloud sans avoir à créer un nouveau compte, un réseau privé virtuel ou WAN. La pile d’infrastructure hyperconvergée complète de Nutanix s’exécute en effet directement sur les instances AWS EC2 sans système d’exploitation.

La solution offre un accès natif à AWS EC2 Fabric, en mettant en place les nœuds AOS (Acropolis Operating Systems) de Nutanix dans les serveurs bare metal AWS en utilisant la console de gestion Nutanix Prism Central. Les applications peuvent s’étendre sur les instances Nutanix on Amazon EC2 qui utilisent les mêmes réseaux VPC Amazon, ce qui signifie qu’il n’y a pas de couches ni de silos VPC et qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser plusieurs consoles.

« Lorsque vous utilisez notre logiciel et que vous l’exécutez sur la plateforme Amazon, il devient une application. Donc, tout à coup, l’application Nutanix s’exécute sur la plateforme Amazon, de sorte que nous pouvons créer des clouds ​​hybrides en un ou deux clics. En moins d’une demi-heure, vous avez un cloud hybride qui fonctionne », a déclaré le fondateur et CEO de Nutanix, Dheeraj Pandey à CRN.

Il a ajouté que la nouvelle solution, qui devrait être généralisée dans un avenir proche, permettra aux partenaires de fournir des services à valeur ajoutée. « Des services tels que la reprise après sinistre pour la continuité de l’activité, des services tels que la microsegmentation fonctionnant en mode cloud hybride. De nombreux partenaires aimeraient en savoir plus sur le cloud public à travers l’objectif et les yeux de Nutanix. … Nous apportons beaucoup de mécanismes de cloud public, ainsi que de nombreuses infrastructures et technologies de cloud public, dans un format lisible, compréhensible, significatif, facile à utiliser pour les partenaires et les ingénieurs qui travaillent chez ces partenaires. »