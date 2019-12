Nutanix annonce la nomination de Thomas Rollin au poste de Director Global Account pour la région EMEA. « Il se concentrera sur l’amélioration des prestations de services auprès des comptes mondiaux de l’entreprise, l’accélération de la croissance des ventes et l’apport de conseils de confiance », indique un communiqué de l’entreprise. Plus précisément, Thomas Rollin va travailler avec les clients internationaux de Nutanix afin d’identifier les solutions les mieux adaptées à ces comptes. « Il s’agira notamment de fournir des solutions et des services qui peuvent s’étendre sur plusieurs zones géographiques, répondre à différents besoins en matière de conformité et libérer des opportunités hybrides et multicloud. » Il remplace ainsi l’ancien titulaire du poste, Jonathan Gosselin, nommé quant à lui à la direction des ventes de la région Europe du Sud en tant que Senior Director of Sales.

Thomas Rollin était jusqu’à présent directeur des ventes EMEA en charge du secteur de la finance chez NetApp, entreprise où il a occupé des fonctions commerciales pendant 16 ans, dont plus de 11 ans à des postes de direction. Diplômé de l’EDHEC Business School, il a commencé sa carrière en 1995 chez PSA avant de rejoindre la SSSII Axlan en 2000 comme gestionnaire de compte.

« Nutanix répond aux besoins de ses grands clients internationaux qualitativement par le biais de partenariats et d’un relationnel fort. Grâce à des retours d’information et à des analyses régulières, nos équipes commerciales globales orchestrent en permanence le développement et la croissance de nos clients », indique dans le communiqué Sammy Zoghlami, Senior Vice President of Sales EMEA chez Nutanix. « Grâce à son approche centrée sur le client et son approche pratique et engagée, Thomas aidera les clients à mieux comprendre comment les offres Nutanix peuvent faciliter l’innovation en matière de technologie, de compétences, de processus et de support à l’entreprise ».