La santé est un marché qui semble particulièrement intéresser Nutanix. Le spécialiste de l’hyperconvergence vient en effet de créer le poste de directeur des activités Healthcare pour la zone EMEA. Il l’a attribué à Sébastien Dallais, un spécialiste du domaine. Celui-ci a consacré 17 ans à EMC puis à Dell EMC principalement en accompagnant la croissance de l’activité Santé en France puis sur la zone EMEA. Son expertise métier s’est également développée durant ses missions de directeur de Business Unit pour Fujifilm Médical. Avant de rejoindre Nutanix il était directeur commercial et marketing de l’éditeur-intégrateur de solutions dans le domaine de la santé Medasys. En plus de son expertise, Sébastien Dallais apporte à Nutanix une double compétence en Infrastructures et en applications métiers. Diplômé en 1994 de l’école d’ingénieur Esigetel, Sébastien Dallais, 46 ans a obtenu en 2018 la certification du cursus en Data Science de Polytechnique Executive Education.

Dans ses nouvelles fonctions, il a pour mission la définition, la mise en place et la conduite du plan de croissance de la société sur le secteur de la santé sur la zone EMEA. En outre, il a la responsabilité d’aligner les efforts de Nutanix auprès des clients, des partenaires channel, des éditeurs métiers et des intégrateurs afin de maximiser la valeur des solutions Nutanix sur le vertical Santé dans les différents de la région dont il a la charge.