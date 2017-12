Nutanix a profité de la présentation de ses résultats trimestriels jeudi dernier pour annoncer son basculement vers un business model exclusivement centré sur le logiciel. « Après mûre réflexion, nous allons adopter au cours des prochains trimestres une stratégie axée uniquement sur le logiciel », indique dans un communiqué le CEO et fondateur de la société, Dheeraj Pandey. Des propos sur lesquels il est revenu au cours de la traditionnelle audioconférence avec les analystes. « Un modèle centré sur le logiciel nous permet d’être omniprésents », a-t-il expliqué.

Ce recentrage ne devrait pas remettre en cause les accords OEM avec Dell et Lenovo. Des travaux ont par ailleurs été engagés avec IBM pour porter AIX sur les machines du constructeur. « Ce changement signifie que Nutanix n’inclura plus les revenus provenant du matériel dans son bilan comptable », estime le Silicon Valley Business Journal qui indique que les analystes s’attendaient à ce basculement depuis trois mois ; la firme de San José refusant jusqu’à présent de le confirmer.

Nos confrères précisent que cette information – qui va également de pair avec un glissement de l’entreprise l’ère de l’hyperconvergence à celle du multicloud – a fait gagner au titre quasiment 10%, ce dernier terminant à 36,06 dollar vendredi dernier lors de la clôture de la bourse. Plutôt bien pour une action qui valait 16 dollars lors de son introduction au Nasdaq en septembre 2016.

Le bond enregistré vendredi s’explique également par les résultats trimestriels encourageants dévoilés la veille. Le chiffre d’affaires du premier trimestre de l’exercice 2018 décalé a en effet bondi de 46% en un an à 275,6 millions de dollars. C’est aussi 22% de plus qu’au trimestre précédent. La perte qui atteignait 140,3 millions de dollars un auparavant a été réduite à 61,5 millions de dollars. Si l’on en croit The Register, qui s’est livré à de savants calculs, Nutanix pourrait gagner de l’argent d’ici la fin de l’exercice ou, ce qui parait plus vraisemblable à nos confrères, au cours du premier trimestre 2019. Rendez-vous dans un an.