Le Gartner appelle les entreprises à faire preuve de prudence suite au changement par Oracle du modèle de tarification de la licence Java Standard Edition (Java SE). Introduit fin janvier, le nouvel abonnement « universel » remplace la tarification par processeurs par une tarification basée sur le nombre total d’employés, qu’ils soient utilisateurs ou non de Java.

Ce nouveau modèle peut fortement renchérir le coût de l’abonnement. Les calculs du Gartner, repris par nos confrères d’Infoworld, font apparaitre une hausse de 8% pour une entreprise exécutant Java SE sur 10.000 processeurs et avec 25.000 utilisateurs nommés et qui grimpe à 117% pour 19.000 utilisateurs et 2.500 processeurs. Dans ce second scénario, la facture passe de 867.000 $ à 1,8 M$ par an avec la nouvelle licence. Et visiblement, Oracle est bien décidé à mettre la pression sur les entreprises pour qu’elles s’acquittent de leur dû.

« Selon les interactions de Gartner avec les clients, Oracle cible activement les organisations – à la fois les clients Oracle existants et ceux qui n’ont pas de produits Oracle – sur la conformité Java, et déploie son équipe mondiale de licences Java pour faire respecter la conformité », indique Gartner. Le cabinet d’analystes ajoute que 52 % des interactions liées à la conformité et à l’audit des logiciels Oracle se sont concentrées sur Java pendant l’année 2022.

« Les responsables de l’approvisionnement et de la gestion des fournisseurs doivent soigneusement auditer leur utilisation de la technologie Java pour garantir la conformité et éviter les règlements d’audit coûteux », recommandent donc les analystes du Gartner. Une situation qui fait les affaires des experts en conformité des licences, qui accompagnent les entreprises dans de tels audits.