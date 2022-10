La start-up de Lanester (Morbihan) vient de lancer un tour de table de 1,5 millions d’euros en ‘Equity’ pour une durée de trois mois. Les personnes décidant d’y participer se verront ouvrir le capital de la société dès 100 euros investis.

« Au travers de cette nouvelle levée de fonds, nous allons pouvoir accélérer le développement de nos solutions cloud sécurisées et souveraines, notamment pour répondre à un enjeu de sobriété numérique »,déclare Bérenger Cadoret, CEO et fondateur de Stratosfair, dans un communiqué. « Mais également continuer à travailler de pair avec les collectivités locales sur l’ensemble du territoire pour leur permettre de disposer de solutions d’hébergement éco-responsable et en lien avec leurs enjeux d’attractivité des territoires. »

Stratosfair précise que sa prochaine étape financière sera une Série A à l’horizon 2024. Pour rappel, la dernière levée de fond de l’hébergeur bas carbone pour les PME a eu lieu au printemps dernier.