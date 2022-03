Jeudi dernier, le fondateur de Stratosfair, Bérenger Cadoret, a posé le premier parpaing d’un centre de stockage de données bas carbone à Lanester, dans le Morbihan (Bretagne). Ce datacenter de proximité à impact positif – évalué à 800.000 euros – sera le premier de cinq centres dans la région Grand Ouest.

Le fonctionnement énergétique est prévu en circuit court. Une ombrière solaire sur le toit du bâtiment doit fournir 60% de l’énergie électrique. Un mur végétal aura pour fonction de diminuer la réverbération sur les conteneurs. Quant à la chaleur provenant des baies, elle sera injectée dans une serre.

« Les premiers clients seront accueillis dès le 15 juin prochain. Le bâtiment abritera jusqu’à quatre conteneurs, chacun hébergeant huit baies », précise Bérenger Cadoret.

La jeune pousse, en germination depuis 2018 et fondée en 2020, se donne pour mission de déployer le premier réseau de ce type de datacenter – local, bas carbone et de petite taille – en France, à l’heure où la sobriété numérique et la souveraineté des données sont des priorités. Elle cible des TPE-PME, collectivités et acteurs engagés dans une démarche de transition écologique.

Notons que la start-up a lancé une nouvelle campagne de crowdfunding pour lever 450.000 euros additionnels et poursuivre son développement. Un deuxième centre de données Stratosfair doit entrer en construction cette année vers Angers.