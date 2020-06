Cinquième opération de croissance externe pour Celeste en moins d’un an en vue. Après les acquisitions de Via Numérica, Option Service, Pacwan et Ariane Network, l’opérateur indique qu’il est entré en négociations exclusives pour racheter Stella Telecom. Créé en 1997 à Sophia Antipolis, Stella Telecom opère sur le marché des entreprises et des collectivités. Il fournit les prestations habituelles (accès Internet, d’interconnexion, de téléphonie fixe et mobile à environ 2.000 clients, pour moitié issus du secteur public).

« Stella Telecom est un opérateur très dynamique sur le marché des entreprises. Son organisation, son système d’information et la qualité de son personnel lui permet d’être efficace dans la réponse aux appels d’offres, le déploiement et le support auprès des entreprises et des collectivités », commente dans un communiqué Nicolas Aubé, président du groupe Celeste. « La crise du Covid-19 a démontré plus que jamais le besoin et l’importance de la fibre optique pour les entreprises. La sécurisation des réseaux, leur capacité, et l’accès des télétravailleurs aux données et aux applications des entreprises ont permis à celles-ci une continuité d’exploitation pendant le confinement. Nous allons poursuivre notre offensive sur ce segment de marché et nous maintenons notre objectif de dépasser les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires dès 2023. »

« Grâce à notre rapprochement, nous pourrons désormais nous appuyer sur les 6.000 kilomètres du réseau fibre optique en propre de Celeste, mais également sur ses différents datacenters régionaux, pour offrir une qualité de service optimale à nos clients », commente de son côté Laurent Bernauer, président et fondateur de Stella Telecom.