Nommé il y a à peine quatre mois à la tête du channel EMEA de Splunk, Steve Bridge veut imprimer sa marque. Après être parti à la rencontre des partenaires, celui qui fut responsable du channel chez SAP a indiqué, à l’occasion de SplunkLive London, qu’il était temps d’élargir le marché rapporte MicroScope. S’adressant à la majorité des revendeurs, qui se concentrent généralement sur la sécurité, il a indiqué qu’il était temps d’explorer de nouveaux domaines tournant autour des opérations et de l’internet des objets. « Historiquement, nous sommes issus de la sécurité, mais nous étendons davantage nos activités aux opérations informatiques, à l’IoT et à la gestion des données, ce qui représente une opportunité énorme pour nous », a-t-il déclaré.

En plus d’encourager les partenaires existants à développer leurs compétences dans ces nouveaux domaines, il souhaite recruter davantage de partenaires spécialisés afin de combler les lacunes qui pourraient éventuellement apparaître. « Nous devons réfléchir à la manière dont nous pouvons continuer à nourrir et à développer cette partie de l’écosystème, mais nous devons aussi regarder d’autres organisations qui vont nous aider à atteindre notre potentiel de croissance et apporter de la valeur à nos clients », a ajouté Steve Bridge. « Nous avons mis en place une partie du puzzle. Nous devons à présent mettre en place les dernières pièces afin d’accélérer les choses dans des domaines tels que les opérations et l’IoT. » Il recherche notamment des fournisseurs de services managés, des intégrateurs systèmes et des fournisseurs de clouds.