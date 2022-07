L’agence de marketing digital cotée sur Euronext Growth acquiert la plateforme d’e-learning en mode SaaS de Manika pour proposer aux entreprises une gamme de services managés et de formations qui sensibilisent les employé·e·s à la cybersécurité.

Le groupe annonce vouloir ainsi développer davantage de revenu récurrent annuel (ARR). « Outre nos prestations de conseil et d’audit, Manika va intensifier son investissement R&D dans le développement de ses plateformes technologiques et innovantes afin d’accélérer sa croissance et le développement de son revenu récurrent », expose Lionel Mourer, fondateur et président de Manika, qui prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de plus de 2 millions d’euros en 2022 et anticipe un ARR de 5 millions d’euros en 2025.

D’après le communiqué, « l’intégration de Manika sera réalisée selon les usages historiques du Groupe, en conservant les fondateurs à des postes clés de management et en les intéressant au succès de l’ensemble ».

Après l’acquisition d’Anetys en 2020, Nextedia estime que cette nouvelle opération de croissance externe lui permettra « d’élargir son savoir-faire et son périmètre d’actions en apportant la capacité d’accompagnement des entreprises dans leurs plans stratégiques de cybersécurité et de résilience ».

« Avec cette acquisition qui s’intègre parfaitement dans notre plan stratégique Ambitions 2025, Nextedia se positionne pour devenir un acteur influent dans les secteurs porteurs de la data, du cloud et de la cybersécurité », se félicite Marc Negroni, le PDG de Nextedia.