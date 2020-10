Spécialiste des espaces de travail digitaux et partenaire historique de Citrix, Anetys passe dans le giron de l’agence de marketing digital Nextedia. Cotée sur Euronext Growth, cette dernière a réalisé un chiffre d’affaires de 24,4 M€ en 2019 avec un effectif d’environ 200 personnes. Spécialisé dans le marketing digital, le data marketing et la relation client omnicanal, Nextedia fournit des services de conseil et de l’expertise principalement autour des technologies Drupal, Ibexa, Symfony, ainsi qu’autour des solutions de marketing cloud de Salesforce, IBM, Adobe et Microsoft.

Avec l’acquisition d’Anetys, Nextedia fait évoluer sa stratégie en se diversifiant dans la modernisation des environnements de travail mais également dans la sécurité. Outre Citrix, Anetys cultive des partenariats très étroits avec Nutanix, Palo Alto et Ivanti.

L’opération est l’opportunité pour Nextedia de quasiment doubler son chiffre d’affaires annuel à 44 M€ (sur la base de ses revenus 2019 et de ceux d’Anetys) et de porter son effectif à environ 300 collaborateurs. Dans le communiqué adressé au marché pour annoncer l’opération, Marc Negroni, PDG de Nextedia, précise que la direction actuelle d’Anetys et l’ensemble des collaborateurs sont embarqués dans ce rapprochement avec Nextedia.