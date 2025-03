NetApp a fait part de sa déception après la publication des résultats de son troisième fiscal, avec un chiffre d’affaires au plus bas de sa fourchette de prévision. Le spécialiste du stockage californien est confronté à une demande atone mais a reconnu aussi des problèmes d’exécution des ventes, qui ont entrainé des retards dans la conclusion des contrats.

Sur le trimestre clos le 25 janvier, NetApp a enregistré un chiffre d’affaires de 1,64 milliard de dollars, en hausse de 2% sur un an. Les revenus du cloud hybrides sont restés stables à 1,47 milliard de dollars, tandis que les revenus du cloud public ont progressé de 15% à 174 millions de dollars. Les revenus récurrents annualisés (ARR) pour les produits et services de stockage 100% flash ont progressé de 10% à 3,8 milliards de dollars.

Le groupe a enregistré un bénéfice de 299 M$ sur le trimestre contre 313 M$ un an plus tôt, soit une baisse de 4,5%. Le bénéfice ajusté par action (non Gaap) est de 1,91$ contre 1,94$ un an plus tôt.

« Nous prenons des mesures pour améliorer notre exécution et améliorer notre élan », a commenté George Kurian, le directeur de NetApp, dans un communiqué. « Notre portefeuille n’a jamais été plus fort, offrant une approche moderne des infrastructures hybrides et multicloud et de la gestion des données. »

La société a toutefois abaissé ses prévisions de revenus annuels entre 6,49 et 6,64 milliards de dollars, contre une fourchette antérieure de 6,54 à 6,74 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action pour 2025 est également revu en baisse entre 7,17 et 7,27 dollars, au lieu de de 7,20 à 7,40 dollars précédemment. L’action NetApp a clôturé la séance de vendredi sur une baisse de plus de 15%.