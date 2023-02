Moins d’un an après son lancement, NetApp tire un trait sur son activité de bureau virtuel dans le cloud. La décision a été prise discrètement mais a été confirmée par le spécialiste du stockage à nos confrères de CRN. Cela marque la fin de la solution Spot PC, qui ciblait les fournisseurs de services gérés (MSP) pour leur permettre de proposer des solutions de bureau cloud clé en main.

NetApp justifie ce choix par la volonté de se recentrer sur des activités à forte valeur ajoutée et en forte croissance. La semaine dernière, la société a publié les résultats de son troisième trimestre fiscal qui montrent une hausse de 5% de ses revenus à 1,5 Md$ mais un résultat net en forte baisse, à 65 M$ contre 252M$ un an plus tôt.

Avant cette publication, NetApp avait annoncé au début du mois une réduction de 8% de ses effectifs visant à optimiser ses coûts. Le PDG Georges Kurian avait déjà averti que l’entreprise réduirait ses investissements sur des produits à faible potentiel de croissance, citant en exemples SolidFire (baies de stockage Flash) et NetApp Astra (service de gestion de données pour les applications).

Si NetApp met fin à SpotPC, il entend au contraire renforcer Spot by NetApp, sa suite d’outils CloudOps qui a le vent en poupe alors que les entreprises cherchent à optimiser leurs investissements cloud. Spot by NetApp continue de profiter des acquisitions de NetApp, notamment avec l’intégration de CloudCheckr qui, avec des fonctions d’analyse de facturation cloud, de gestion et d’optimisation, aide les entreprises à contrôler en continu leurs ressources d’infrastructures cloud.