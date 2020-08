La société basée à Sunnyvale a annoncé pour son premier trimestre fiscal 2021 clos fil juillet un chiffre d’affaires en hausse de 5% par rapport au même trimestre de l’année dernière, à 1,3 milliard de dollars. Une croissance meilleure qu’attendue par Netapp soi-même. Le bénéfice, bien qu’en baisse, a également surpassé les attentes des analystes.

Mike Berry, vice-président exécutif et directeur financier s’est félicité de ce que les deux domaines stratégiques clés : son activité de stockage et ses services de cloud public, ont tous deux surperformé le marché au cours du trimestre.

Autre motif de satisfaction de l’éditeur : la croissance de 192% de ses services de cloud public, qui ont généré des revenus récurrents annualisés de 178 millions de dollars. Une croissance qui prend en compte ses récentes acquisitions de Spot, CloudJumper et Talon, qui ont rapporté 44 millions de dollars de revenus récurrents sur la fin du trimestre. En excluant ces acquisitions, la croissance de son activité de services cloud s’est tout de même accélérée à 120% en glissement annuel.

Netapp a également mis en avant l’augmentation de 34% de ses baies 100% flash à 2,3 milliards de dollars (en rythme annuel).

Le chiffre d’affaires issus des ventes de produits a diminué d’environ 3% à 627 millions de dollars. Les logiciels, qui ont compté pour 311 millions de dollars dans ce montant, ont augmenté de 2%, grâce notamment à la bonne performance de ses offres FAS 100% flash riches en logiciels. Les revenus issus du matériel ont reculé de 7% à 316 millions de dollars. « L’ADN technique de NetApp et la valeur que nous fournissons aux clients et aux actionnaires reposent sur les logiciels. Nous continuerons de mettre en valeur et d’investir dans ce moteur d’innovation », a assuré Mike Berry

Les revenus issus de la maintenance logicielle et matérielle ont augmenté de 14% à 608 millions de dollars.

Mike Berry a expliqué que les revenus du deuxième trimestre se situeraient entre 1,225 milliard de dollars et 1,375 milliard de dollars, ce qui à mi-chemin implique une baisse de 5% des revenus d’une année sur l’autre. Il a ajouté qu’en vertu de sa feuille de route stratégique, il était prévu de « continuer à faire évoluer NetApp en une entreprise basée sur le Cloud, en s’appuyant sur [son] riche héritage logiciel centré sur les données ».

En parallèle de ses résultats, Netapp a confirmé une vague de licenciements représentant 5,5% de son effectif actuel, soit près de 600 suppressions de postes. Lire à ce sujet notre article : « Ce que les licenciements de Netapp révèlent de ses priorités stratégiques ».