NetApp annonce avoir signé un accord pour acquérir la start-up californienne Instaclustr, à l’origine d’une plateforme de services managés de bases de données open source. Les détails financiers de la transaction n’ont pas été divulgués. Fondée en 2013, Instaclustr fournit une plateforme pour aider les entreprises à exploiter avec moins de complexité les principales bases de données open source (PostgresSQL, Apache Kafka et Cassandra, OpenSearch, ElasticSearch…).

Comme l’explique son PDG et cofondateur Peter Lilley, « les entreprises souhaitent tirer parti des bases de données open source, des pipelines et des applications de flux de travail, sans toutefois avoir à subir la complexité et les coûts liés à leur gestion ainsi qu’à leur exploitation ». Une proposition qui prend encore plus de valeur au moment où les elles intensifient leurs développements d’applications clouds modernes, qui recourent massivement à de tels services.

Pour Netapp, l’acquisition d’Instaclustr s’inscrit dans la lignée d’une série d’acquisitions stratégiques pour proposer une plateforme complète destinée aux opérations de cloud (CloudOps). Les intégrations successives de Spot, Data Mechanics, CloudCheckr, et Fylamynt lui ont permis de faire évoluer « Spot by NetApp » en plateforme qui gère l’optimisation, l’automatisation, le contrôle et la sécurité des applications hébergées sur un ou plusieurs cloud.

« L’acquisition d’Instaclustr permettra de combiner le leadership établi de NetApp dans le domaine du stockage continu et de l’optimisation informatique, avec les services entièrement gérés de bases de données et de pipelines de données d’Instaclustr, afin de fournir aux clients une plateforme d’opérations cloud qui délivre la meilleure et la plus optimisée des fondations pour leurs applications dans les clouds publics et sur site », souligne George Kurian, PDG de NetApp .

En tirant parti des avantages des services managés, une telle plateforme permettra « de surmonter les complexités du cloud, tout en éliminant les risques liés à la dépendance vis-à-vis du fournisseur, ainsi que les coûts élevés associés à la création et au maintien de cette même expertise en interne », ajoute le PDG d’Instaclustr.