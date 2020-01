Le grossiste à valeur ajoutée est en pleine forme. Il vient d’achever son quatrième exercice sur une croissance de près de 50% de ses revenus (à 5,5 M€) et continue d’étoffer son catalogue avec la signature de trois nouveaux éditeurs.

Le premier, Cynet, est Israëlo-Américain se positionne sur le marché de la cybersécurité avec une solution de réaction aux attaques qui vise les entreprises et collectivités de 250 à 5.000 postes n’ayant pas de spécialiste cybersécurité en interne. Le produit est autonome. Lorsqu’il détecte une attaque, il bloque automatiquement sa propagation en isolant les postes et en tuant les processus. Implanté depuis un an en France, l’éditeur a développé un embryon de réseau de distribution dont il confie les rênes à NeoVAD avec mission de l’animer et de le faire grossir.

NeoVAD se lance également dans le recrutement d’un réseau de distribution pour la solution de sécurisation SaaS de messagerie Secure email plateforme de Retarus. Connu pour ses solutions fax, l’éditeur allemand ne dispose encore d’aucune référence sur son offre de sécurisation de messagerie en France.

Enfin, le grossiste a signé un accord avec Easyvirt, une société nantaise spécialisée dans la consolidation de machines virtuelles. La société s’est développée jusqu’à présent plutôt en direct mais voit une vraie opportunité dans le modèle indirect suite aux liens tissés avec quelques partenaires tels que Cheops ou Axians. NeoVAD va cibler en priorité les partenaires VMware sur cette offre.

Ces référencements devraient permettre de compenser en partie le non renouvellement de ses contrats de distribution avec Ivanti, qui s’était imposé comme son premier partenaire depuis deux ans, et d’Avi Networks. Le premier souhaite reprendre sa distribution en direct et vient de dénoncer tous ses contrats grossistes. Le second a été racheté mi-2019 par VMware qui l’a référencé chez ses grossistes historiques.

NeoVAD pourra également compter en 2020 sur Netwrix (classification et audit des accès aux données) qui devriendra sa marque best-seller lorsque le contrat Ivanti prendra fin, le 31 mars. Autre marque à fort potentiel : Cato Networks, qu’il a ouverte en avril dernier. Spécialiste des services cloud d’interconnexion de sites distants, l’éditeur suscite beaucoup d’intérêt sur le marché et a déjà à son actif plusieurs gros projets en production. Enfin, Lakeside Software (mesure de la qualité de l’expérience utilisateur), que NeoVAD distribue depuis son démarrage il y a quatre ans, continue de monter en puissance et commence à être sélectionné sur de très gros projets.