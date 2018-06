Le pure player Microsoft a été retenu dans le carré des finalistes pour le prix mondial du partenaire sécurité et conformité de l’année. Certes le prix lui échappe – il revient au britannique Oxford Computer Group – mais il aura la satisfaction d’être cité lors de la soirée de remise prévue lors de la conférence Inspire programmée du 15 au 19 juillet à Las Vegas, dans une catégorie où concourraient pas moins de 250 partenaires du monde entier.

Pour la société de services, ce titre de vice-champion du monde sécurité et conformité Microsoft est une reconnaissance du travail accompli et des investissements réalisés autour des technologies de sécurité Microsoft depuis plus de trois ans. Nelite a notamment monté il y a deux ans un centre de compétences dédié à la sécurité qui compte aujourd’hui une trentaine de consultants et dont l’essentiel de l’activité se nourrit des technologies de sécurité Microsoft.

« Lorsque Microsoft a mis son offre de sécurité sur le marché, on s’est rapidement positionné dessus et on l’a fidèlement suivi dans sa stratégie en l’accompagnant notamment sur les problématiques clients les plus complexes », expose Maxence Censier, directeur général de la société. Nelite se positionne avec une offre de sécurisation de bout en bout englobant tous les aspects de la sécurisation (analyse de risques, chiffrement, sécurisation des accès, protection des données, conformité RGPD, sécurisation Cloud, SOC, remédiation, etc.)

« Il est vrai qu’au départ, Microsoft n’était pas très attendu sur le terrain de la sécurité, poursuit Maxence Censier. Mais avec la multiplication des attaques, la sécurité devient un enjeu majeur et les clients deviennent beaucoup plus réceptifs qu’auparavant à ce discours. Et Microsoft a su convaincre en misant sur la proximité clients, en étant à l’écoute des systèmes de régulation et par la largeur de son offre, notamment sur la sécurisation du Cloud, qui est un sujet primordial pour les clients. »