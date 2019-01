NEC va dépenser 8 milliards de couronnes danoises (environ 1,07 milliard d’euros) pour acquérir KMD, le principal fournisseur de services informatiques du Danemark, auprès du fonds d’investissement américain Advent International. L’opération devrait être finalisée d’ici la fin du mois prochain. Dans un communiqué, le Japonais explique que cette acquisition accélérera ses activités de sécurité dans le monde, considérées comme un important moteur de croissance dans son plan de gestion à moyen terme 2020, en s’appuyant sur des plateformes déployables horizontalement.

KMD fournit principalement des logiciels et des services informatiques au Danemark par le biais de modèles commerciaux tels que le SaaS. La société revendique notamment une base de clients solide parmi les gouvernements centraux et locaux du pays, lequel occupe la première place du classement 2018 des Nations Unies consacré au gouvernement électronique. L’ESN a par ailleurs élargi son offre de services dans plusieurs secteurs clés grâce à une politique de fusions et acquisitions ciblées. C’est ce modèle que NEC souhaite développer à l’échelon européen et au-delà. « Le Danemark et le Royaume-Uni sont considérés comme des modèles européens pour la mise en œuvre de mesures gouvernementales numériques uniformes afin d’améliorer les services administratifs et de réduire les coûts », indique dans le communiqué Takashi Niino, président et CEO de NEC. « Grâce à cette acquisition, NEC acquerra un modèle commercial exploitant les plateformes du gouvernement numérique afin de développer ses activités commerciales du nord de l’Europe vers l’ensemble de l’Europe et dans le monde. »

La technologie NEC et la plateforme KMD offrent de nombreuses opportunités de synergie et les deux parties bénéficieront de l’échange et de l’intégration de produits, de savoir-faire et de compétences indique en core la firme japonaise. Celle-ci envisage notamment d’enrichir la plateforme de la société danoise avec ses technologies d’intelligence artificielle « NEC the WISE » et ses solutions biométriques « Bio-IDiom ».

Issu de la fusion en 1972 des centres informatiques des principales municipalités danoises sous le nom de Kommunedata, KMD emploie à ce jour plus de 3.000 personnes. La société est basée à Ballerup près de Copenhagen.