Nathalie Kosciusko-Mori­zet va rejoindre Capgemini à New-York pour diriger l’activité Projet et consulting de la division Cloud Infrastructure du groupe aux Etats-Unis. L’information révélée par les Echos a été confirmée par l’entreprise.

L’ancienne secrétaire d’Etat chargée de la prospective et du développement numérique auprès de François Fillon (janvier à novembre 2010), qui eut également par deux fois en charge le ministère de l’écologie, avait été battue aux élections législatives de juin 2017. Elle ne conserve plus qu’un mandat de conseillère du 14ème arrondissement de Paris dont elle devrait démissionner cet été selon l’Agence France Presse. Ingénieure des Eaux et Forêts, elle est par ailleurs polytechnicienne et titulaire d’une maîtrise en administration des affaires du Collège des Ingénieurs.

Nathalie Kosciusko-Mori­zet, qui se présente uniquement comme ingénieure sur son profil Linkedin, avait fait savoir l’été dernier qu’elle quittait la politique. On notera que c’est avec Fleur Pellerin (qui a créé un fonds d’investissement axé sur les nouvelles technologies), la deuxième secrétaire d’Etat du numérique à rejoindre le privé. L’actuel titulaire du poste, Mounir Mahjoubi, a quant à lui fait le chemin inverse.