Le revendeur Platinum Dell Leaseware a racheté 81% des parts de la société de services et d’infogérance Cap Antigone durant l’été. Le premier réalise un peu plus de 19 M€ de chiffre d’affaires annuel sur une clientèle d’entreprises moyennes et intermédiaires avec un effectif d’une douzaine de personnes (y compris trois agents commerciaux). Outre Dell – qui représente près de la moitié de son activité – il est partenaire de Lenovo (Platinum) et de HPE (Gold). La seconde réalise 5 M€ de chiffre d’affaires annuel avec 38 personnes sur une clientèle de petites et moyennes entreprises. Son activité se répartit entre les services (maintenance, infogérance, délégation), qui représentent 60% de ses facturations, et la distribution.

Les deux sociétés se connaissent bien. Installées toutes les deux à Nanterre (Hauts-de-Seine), elles sont partenaires depuis plus de 10 ans. Jonathan Hayoun, dirigeant-fondateur de Leaseware, est un ancien salarié de Cap Antigone. Depuis la création de sa société il y a quatorze ans, il sous-traite son activité services à Cap Antigone. Leaseware avait donc un intérêt stratégique à prendre le contrôle de cette dernière. L’opportunité s’est présentée avec le départ en retraite d’Henri Ladet, son fondateur.

« Ce rachat va permettre de fusionner les compétences des deux sociétés, commente Jonathan Hayoun. Les clients nous demandent de plus en plus de gérer les projets et les services liés aux infrastructures qu’ils nous achètent. Nous allons notamment pouvoir répondre aux appels d’offres portant sur des projets d’infrastructures à forte valeur ajoutée services. » Pour Leaseware, c’est aussi l’opportunité de construire de nouvelles offres. Des offres de PC, d’infrastructures et de sécurité sous forme de service sont ainsi en préparation. Leaseware prévoit ainsi d’étendre les capacités d’hébergement de Cap Antigone pour développer une offre d’externalisation d’IBM i – plateforme sur laquelle Cap Antigone a un long historique – et héberger des plans de reprise d’activité.

Ce raprochement des compétences devrait se matérialiser mi janvier par un déménagement dans des locaux communs dans le quartier du Petit Nanterre. Jonathan Hayoun vient de signer un bail pour 1.000 m2 de bureaux et une surface équivalente en espace de stockage. Des bureaux qui seront au goût du jour en termes de confort et d’aménagement, avec notamment des espaces de restauration et de détente. Un argument déterminant pour recruter et fidéliser de nouveaux collaborateurs, conformément aux objectifs du groupe. Jonathan Hayoun ambitionne en effet de doubler le volume d’affaires du groupe d’ici à 2021 en le portant à 50 M€.