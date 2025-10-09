MYPE, société spécialisée dans la formation en analyse de données basée à Paris et fondée en 2018, publie les résultats d’une enquête qu’elle a mené sur l’impact économique de Power BI en entreprise.

L’enquête avait deux objectifs :

1- connaître les bénéfices que peut espérer un décideur qui met l’outil Power BI en place.

-> Quantifier les économies engendrées en temps humain

-> Quantifier les économies financières

2- connaître la valeur sur le marché du travail que peut apporter une formation Power BI.

Selon vous, cette formation a-t-elle accrue votre efficacité ?

91% des répondants déclarent que la formation a amélioré leur efficacité sur le poste, montrant un impact direct sur la performance quotidienne.

“Mes réalisations après cette formation m’ont fait avoir une promotion et donc une augmentation salariale.” Eric.K

Selon vous, quel est le nombre d’heures économisées chaque mois sur la production de rapports et d’analyses, suite à cette formation ?

80% déclarent économiser entre 1 à 8 heures par mois sur la production de rapports et analyses, ce qui renforce le retour sur investissement pour l’entreprise. Pour être plus précis 44% disent gagner entre 1 et 3h par mois, et 36% entre 4 et 8 heures par mois.

En partant d’un gain de temps compris entre 1 et 8 heures par mois, et considérant que le salaire médian en 2025 en France est de 2305€ net/mois, l’économie moyenne indirecte par personne/par an est de 822 euros.

La formation a-t-elle pu engendrer des économies directes, par exemple en réduisant le recours à des prestataires, consultants ou sous-traitants informatiques ?

20% disent que cette formation a engendré entre 500 et 2000 euros par mois d’économie directe.

La formation a-t-elle accrue votre valeur sur le marché du travail (interne ou externe) ?

86% constatent une augmentation de leur valeur professionnelle, ce qui légitime la formation comme vecteur d’employabilité et d’évolution interne/externe.

“J’ai obtenu la certification en mai 2024 et je viens d’obtenir un poste de consultant power BI alors même que je n’avais jamais utilisé le programme en entreprise avant la formation, donc c’est dire l’importance de votre intervention dans ma carrière, par contre comme j’ai très peu pratiqué en entreprise depuis, les questions ne sont pas forcément adaptées à mon cas

Merci” Fanny.G

Informations sur l’étude :

Etude menée sur une population de 342 personnes ayant participé à une formation Power BI avec MYPE entre 2020 et en 2025.

Parmi les 342 personnes, 106 (31 %) ont répondu à l’enquête. Données collectées sur la plateforme Digiforma dans le cadre d’une étude de satisfaction à froid.