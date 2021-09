MYPE, société pionnière dans l’utilisation de Power BI en France, annonce que sa formation la plus populaire, la préparation à l’examen DA-100 afin de devenir Microsoft Certified Data Analyst Associate, est désormais finançable par le Compte Personnel de Formation. Au-delà de cette première reconnaissance, MYPE obtient la certification Qualiopi pour l’ensemble de ses actions de formation.

Éligibilité au CPF

Ce résultat est le fruit d’un long travail de reconnaissance auprès des institutions publiques et du partenariat que MYPE entretient avec Microsoft. MYPE est en effet membre du programme Microsoft Learning Partner. En plus de cela, l’offre de préparation de MYPE au DA-100 est déjà finançable par Pôle Emploi depuis décembre 2020. Pour MYPE, la prochaine étape sera de faire certifier son propre parcours de formation intitulé « Créer votre solution de reporting en ligne avec Microsoft Power BI », avant la fin de l’année. Pour cela, une démarche d’inscription au Répertoire Spécifique (RS) a été initiée auprès de France Compétences.

Augustin de la Fouchardière, fondateur de MYPE « Nous sommes les leaders sur l’examen DA-100 et recevons un grand nombre de demandes chaque jour d’entreprises, de salariés et de demandeurs d’emploi qui souhaitent se former sur Power BI en acquérant une certification officielle de Microsoft. Grâce à nos cas pratiques, à notre plateforme d’apprentissage et à nos questions/réponses, nous garantissons aujourd’hui un taux de réussite supérieur à 90 % dès le premier passage. »

Obtention de la certification Qualiopi

Cette certification pour l’ensemble des actions de formation est valable pour une durée de trois ans et a été délivrée par l’organisme ICPF, suite à un audit dans leurs locaux. Cette certification est une reconnaissance du niveau de qualité des formations délivrées. Déjà Datadocké depuis 2020, partenaire de Pôle Emploi et de Microsoft, et éligible au CPF, Qualiopi était le dernier maillon manquant pour la société afin d’être reconnue par ses clients comme un prestataire d’excellence.

