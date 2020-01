Mozilla va licencier 70 personnes dans le monde, soit environ 7% de ses effectifs rapporte TechCrunch. Ce chiffre pourrait toutefois être plus élevé, la fondation étudiant l’impact de certains licenciements en France et au Royaume-Uni. En 2017, Mozilla avait supprimé 50 emplois.

Dans une note interne, la présidente de Mozilla et CEO par intérim, Mitchell Baker, justifie cette mesure par la lenteur du déploiement des nouveaux produits générateurs de revenus. « Vous vous souvenez peut-être que nous nous attendions à générer des revenus en 2019 et 2020 grâce aux nouveaux produits d’abonnement ainsi qu’à des revenus plus élevés provenant de sources extérieures à la recherche. Cela ne s’est pas produit. Notre plan 2019 a sous-estimé le temps qu’il faut pour développer et commercialiser de nouveaux produits générateurs de revenus (…). En regardant vers l’avenir, nous savons que nous devons prendre des mesures courageuses pour évoluer et assurer la force et la longévité de notre mission », écrit-elle dans une note adressée aux salariés, ajoutant qu’il faut « vivre selon ses moyens et ne pas dépenser plus que ce que l’on dispose pour un avenir prévisible ». Mozilla consacre 43 millions de dollars au développement de nouveaux produits. Mitchell Baker promet que les salariés licenciés bénéficieront d’indemnités de départ généreuses et d’un soutien au reclassement.

Au cours des derniers mois, Mozilla a commencé à tester un certain nombre de nouveaux produits, dont la plupart seront proposés sous forme d’abonnement. C’est notamment le cas d’un service VPN qui devrait être proposé au prix de 4,99 dollars par mois.

La fondation cherche à diversifier ses sources de financement et de moins dépendre des partenariats. En 2018, dernière année pour laquelle elle a publié ses résultats financiers, environ 91% de ses revenus provenaient de contrats de recherche.

Selon NetApplication, Firefox a vu le nombre de ses utilisateurs baisser de 13% en 2019 et ne représentait plus que 8,4% du trafic internet. D’après le dernier rapport publié par Mozilla, le navigateur comptait au 14 décembre 2019 un peu plus de 253 millions d’utilisateurs actifs au cours des 28 derniers jours, le temps d’utilisation quotidienne moyen étant de 5,12 heures. Une base que Mozilla doit activement exploiter pour redresser la barre.