Microsoft indique avoir fait l’acquisition de Bonsai, une startup californienne spécialisée dans l’intelligence artificielle. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

Basée à Berkeley, la société a été créée en 2014 par Keene Browne et Mark Hammond, deux anciens salariés de Microsoft. Elle a développé une nouvelle approche qui fait abstraction de la mécanique de base du machine learning afin de permettre à des personnes n’ayant aucune connaissance en IA de spécifier et réaliser des systèmes autonomes capables de réaliser certaines tâches. Elle est à l’origine d’une plateforme d’apprentissage machine polyvalente destinée spécialement aux entreprises qui exploitent des systèmes de contrôle industriel dans la robotique, l’énergie, la fabrication, l’automobile, où à celles qui utilisent des systèmes autonomes en général.

Cette plateforme comprend outre des innovations en matière d’enseignement de la machine, la génération et la gestion de modèles automatisés, des API et des boîtes à outils pour l’intégration de simulateurs, ainsi que du support prédéfini pour les simulations. Combinée avec les modules de simulation de Microsoft et en liaison avec Azure Machine Learning, elle permettra à l’éditeur de développer une suite d’outils pour la réalisation de systèmes autonomes de contrôle et d’étalonnage.

En 2017, la firme de Redmond avait investi dans Bonsai via son fonds Microsoft Venture (à présent M12).