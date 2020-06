L’information de la presse israélienne selon laquelle Microsoft allait acquérir la start-up de sécurité IoT CyberX était fondée. La firme de Redmond vient de la confirmer sans toutefois dévoiler le prix de la transaction. Le quotidien Haaretz fixait le prix d’achat à 165 millions de dollars, le site technologique CTech de son côté évoquait un coût de 170 millions de dollars. Microsoft indique que l’acquisition s’inscrit dans son programme d’investissement de 5 milliards de dollars dans l’IoT annoncé il y a deux ans afin de créer une plateforme fiable et facile à utiliser pour ses clients et partenaires qui souhaitent créer des solutions connectées.

Fondée par deux vétérans de l’unité de chiffrement de l’armée israélienne, la société a levé 48 millions de dollars depuis sa création en 2013. Elle était valorisée 95 millions de dollars lors de sa dernière levée de fonds en avril 2019. Elle emploie environ 100 personnes, dont la moitié dans son centre de R&D en Israël. Son siège opérationnel est situé à Waltham dans le Massachusetts.

CyberX a développé un logiciel sans agent qui surveille en continu et offre une visibilité sur les objets IoT et les systèmes de contrôle industriels non gérés dans les environnements informatiques et de technologie opérationnelle (OT).

Partenaire d’IBM Security, Palo Alto Networks, T-Systems, Fortinet ou encore Toshiba, Cyber X est intégrée à l’Azure Security Center for IoT de Microsoft et a rallié la Microsoft Intelligent Security Association. C’est donc un solide partenaire qui tombe dans l’escarcelle de l’éditeur.

« CyberX complétera les capacités de sécurité Azure IoT existantes et s’étend aux appareils existants, y compris ceux utilisés dans l’IoT industriel, la technologie opérationnelle et les scénarios d’infrastructure. Avec CyberX, les clients peuvent découvrir leurs actifs IoT existants et gérer et améliorer la sécurité de ces appareils. Ils peuvent voir une carte numérique de milliers d’appareils dans un étage d’usine ou dans un bâtiment et recueillir des informations sur leur profil d’actif et leurs vulnérabilités », écrivent sur le blog Microsoft Michal Braverman-Blumenstyk, directeur technique Microsoft Cloud & IA Security et Sam George, CVP Cloud & Azure IoT. « Gagner cette visibilité est non seulement essentiel pour comprendre où les risques de sécurité peuvent exister et ensuite atténuer ces risques, mais c’est également une étape fondamentale pour permettre en toute sécurité la fabrication intelligente, le réseau intelligent et d’autres cas d’utilisation de numérisation à travers les installations de production et la chaîne d’approvisionnement. »