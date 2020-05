Microsoft est sur le point de conclure un accord pour acquérir la start-up israélienne de sécurité IoT CyberX rapportent des médias israéliens qui s’appuient sur des sources proches du dossier.

Les deux entreprises consultent les actionnaires de CyberX afin d’obtenir leur assentiment et Microsoft devrait annoncer un accord dans les prochains jours, indique Haaretz, qui fixe le prix d’achat à 165 millions de dollars. CTech de son côté évoque le prix de 170 millions de dollars. Microsoft a refusé de commenter ces informations.

Fondée par deux vétérans de l’unité de chiffrement de l’armée israélienne, Omer Schneider (CEO) et Nir Giller (directeur général et directeur technique), la jeune pousse a levé 48 millions de dollars depuis sa création en 2013. Elle compte Norwest Venture Partners, Glilot Capital, Flint Capital, Inven Capital, OurCrowd et Qualcomm Ventures parmi ses investisseurs. Elle était valorisée 95 millions de dollars lors de sa dernière levée de fonds en avril 2019. Elle emploie environ 100 personnes, dont la moitié dans son centre de R&D en Israël. Son siège opérationnel est situé à Waltham dans le Massachusetts.

CyberX a développé un logiciel sans agent qui surveille en permanence et offre une visibilité sur les objets IoT et les systèmes de contrôle industriels non gérés dans les environnements informatiques et de technologie opérationnelle (OT). La société revendique parmi ses clients deux des cinq principaux services publics d’énergie aux États-Unis, une société pharmaceutique mondiale de premier plan, des services publics nationaux d’énergie en Europe et en Asie-Pacifique, ainsi que l’un des principaux fournisseurs de gaz naturel au Royaume-Uni.

Partenaire d’IBM Security, Palo Alto Networks, T-Systems, Fortinet ou encore Toshiba, Cyber X est intégrée à l’Azure Security Center for IoT de Microsoft et a rallié la Microsoft Intelligent Security Association. En cas d’acquisition par le géant de Redmond, elle rejoindrait le centre R&D de Microsoft en Israël qui compte environ 1.500 collaborateurs, dont près de la moitié travaille dans le secteur de la cybersécurité.

L’offre CyberX est notamment distribuée par Westcon.

L’été dernier, Cisco a acquis la pépite française Sentryo spécialisée dans la sécurisation de l’internet des objets, dont la technologie est désormais intégrée dans Cyber Vision, la solution de cybersécurité industrielle du géant de San Jose. Toujours dans l’internet des objets, le fonds d’investissement Insight Partners a dépensé en début d’année 1,1 milliard de dollars pour s’offrir Armis, une startup basée à Palo Alto et Tel Aviv dont il est déjà actionnaire.

D’après Gartner, il y aura 25 milliards d’appareils connectés d’ici 2021. Il s’agit du secteur enregistrant la plus forte progression de cyberattaques.