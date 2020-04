« Nous avons constaté une augmentation de 775% de nos services cloud dans les régions qui ont imposé des gestes barrières ou des confinements sur place », indiquait samedi Microsoft sur son blog consacré à Azure. La phrase apparaissait également sur un document transmis à la SEC. Elle a depuis été rayée et remplacée. « Nous avons constaté sur un mois une augmentation de 775% des appels et des meetings mensuels dans Teams en Italie, où des gestes barrières ou des confinements sur place ont été imposés », peut-on à présent lire sur le document officiel et sur le blog. C’est une sacrée nuance.

Microsoft a indiqué à The Register que le blog avait été corrigé vers 17 h 55 le lundi 30 mars, heure du Pacifique. Voilà qui est précis.