Microsoft vient d’annoncer le lancement de Microsoft Managed Desktop (MMD), une offre DaaS (Desktop-as-a-Service) « pour répondre aux clients, petits et grands, qui ont toujours fait savoir qu’ils ont du mal à suivre le rythme des changements technologiques ». Proposée sur la base d’un abonnement mensuel, l’offre se compose d’un ordinateur Dell ou HP (d’autres constructeurs pourraient s’ajouter à cette liste restreinte), du support associé, de Microsoft 365 Enterprise (un ensemble qui inclut Windows 10 Enterprise, Office 365 et Enterprise Mobility and Security), des mises à jour de sécurité et de la gestion en ligne des terminaux par Microsoft. L’éditeur explique sur son blog qu’il va tirer parti de l’analytique pour surveiller et améliorer les équipements.

La firme de Redmond s’appuie sur un petit nombre de partenaires stratégiques (DXC, HCL, Computacenter et Accenture/Avanade) pour lancer le produit mais d’autres revendeurs devraient probablement venir grossir les rangs. « Au fur et à mesure que nous élargirons notre offre, nos partenaires joueront un rôle clé pour nous aider à commercialiser MMD sur le marché et à accompagner les clients dans leur transition vers un poste de travail moderne », affirme sur le blog le directeur général du Windows and Devices Group de Microsoft et initiateur du projet MMD, Bill Karagounis.

Aujourd’hui, MMD est proposée au Royaume-Uni et aux États-Unis. L’offre sera commercialisée au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande au début de l’année prochaine. « Nous prévoyons d’étendre MMD à plusieurs autres zones géographiques au second semestre 2019 », indique Bill Karagounis sans autres précisions. Aucune indication non plus sur les prix pratiqués.