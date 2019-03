Produits et solutions

Proposée en septembre dernier en pré-version privée, l’offre Windows Virtual Desktop de Microsoft est désormais disponible en version pré-version publique. Désormais, toutes les entreprises peuvent accéder à ce service qui leur permet d’accéder à distance à des bureaux Windows 10 (sessions uniques ou multisessions) ou à des bureaux Windows 7 (sessions uniques). Il fournit également une prise en charge de la virtualisation d’applications pour un accès à distance à Office 365 ProPlus et à d’autres applications de partenaires hébergées sur Azure Marketplace. Un partenariat avec Citrix permet par ailleurs d’étendre les capacités de Windows Virtual Desktop avec les services Cloud Citrix. Un autre accord avec Samsung offre aux utilisateurs mobiles la possibilité d’accéder au service via Samsung DeX. De leur côté, les fournisseurs de solutions de cloud Microsoft (CSP) devraient bientôt proposer à leurs clients des offres de bureau en tant que service (DaaS) de bout en bout ainsi que des services à valeur ajoutée.

Un aspect important de l’offre est la prise en charge de Windows 7. « Avec la fin de la prise en charge étendue de Windows 7 à compter de janvier 2020, nous comprenons que certains clients doivent continuer à prendre en charge les applications héritées de Windows 7 lors de leur migration vers Windows 10. Pour répondre à ce besoin, vous pourrez bientôt utiliser Windows. Virtual Desktop pour virtualiser les postes de travail Windows 7 avec les mises à jour étendues gratuites jusqu’en janvier 2023 », expliquent Julia White, vice-présidente de Microsoft Azure et Brad Anderson, vice-président de Microsoft 365 sur le blog Microsoft 365 de l’éditeur.

Microsoft met également en exergue son acquisition de FSLogix dont les technologies permettent des temps de chargement plus rapides pour les utilisateurs non persistants accédant à Outlook ou OneDrive. La technologie FSLogix prend également en charge les déploiements RDS client et serveur, ce qui facilite les migrations vers Windows Virtual Desktop ainsi que les scénarios hybrides.

Pour les utilisateurs accédant aux ordinateurs de bureau et aux applications Windows 10 et Windows 7, aucun coût supplémentaire ne s’applique pour les clients Microsoft 365 F1 / E3 / E5, Windows 10 Entreprise E3 / E5 ou Windows VDA. Il en va de même pour les postes de travail et les applications Windows Server pour les clients disposant d’une licence d’accès à Microsoft RDS.