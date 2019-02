Selon The Information, qui dit s’appuyer sur sept sources différentes (dont une avec une connaissant bien le projet), VMware et Microsoft sont sur le point de collaborer sur le portage de l’infrastructure de virtualisation du premier dans le cloud du second. Le développement conjoint de la solution de cloud hybride s’inscrirait peut-être dans le cadre d’un partenariat plus large entre les deux éditeurs, laisse entendre le site d’informations technologiques. Le projet de migration serait porté par Ray Blanchard, un ex-VMware passé chez Microsoft en mars 2018. Peut-on y voir un lien de cause à effet ?

En décembre 2017, sur le blog de l’éditeur le vice-président d’Azure, Corey Sanders, s’interrogeait sur la manière de faciliter l’hébergement des charges de travail VMware dans Azure « afin de fournir une solution de niveau entreprise ». Il indiquait que sa société travaillait sur ce projet avec plusieurs partenaires du programme VMware Cloud Provider, sur du matériel certifié VMware. Il ajoutait que des discussions étaient engagées en ce sens avec la filiale de Dell. Un rapprochement soft en quelque sorte entre deux sociétés par ailleurs concurrentes.

Comme le rappelle CRN, Microsoft avait autrefois catégoriquement rejeté l’offre de collaboration de VMware, mais le paysage concurrentiel a changé depuis. L’accord passé entre VMware et Amazon, qui a abouti à VMware Cloud sur AWS, a sans doute amené la firme de Redmond de revoir sa position.