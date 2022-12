Le Gartner a publié son Magic Quadrant 2022 des communications unifiées en tant que service (UCaaS). Dans un marché qui se consolide, le cabinet d’études a sélectionné et évalué 12 entreprises du secteur des communications unifiées contre 14 dans l’édition 2021. Pour le Magic Quadrant de cette année, la catégorie des réunions a été intégrée à l’UCaaS, qui comprend désormais la téléphonie d’entreprise, les réunions, la messagerie unifiée et instantanée, la mobilité et les processus commerciaux basés sur les communications.

La catégorie des leaders conserve les cinq acteurs déjà présents en 2021. Microsoft est à nouveau positionné le plus haut sur l’axe de la capacité d’exécution, toujours talonné de près par RingCentral. Quelques évolutions tout de même avec Zoom, qui notamment du fait de sa force sur la fonction réunion, se hisse cette année à la 3e place et relaie Cisco à la 4e. Malgré son acquisition de Fuze, 8×8 se maintient à la 5e place. Sur l’axe de la vision, Microsoft passe cette année devant RingCentral, mais Zoom et Cisco progressent bien également et les quatre acteurs se retrouvent relativement alignés.

Dans le quadrant des challengers, on retrouve comme l’an dernier Google et GoTo. Mitel a en revanche disparu suite du fait de son partenariat avec RingCentral. Dialpad est le seul acteur à figurer dans le quadrant des visionnaires alors qu’il était avant dans celui des acteurs de niche. C’est le seul changement au sein de ce dernier quadrant qui comporte toujours Vonage, Sangoma, Windstream et Wildix.